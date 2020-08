Una joven que dio «falso positivo» de coronavirus fue víctima de agresiones y amenazas

Hasta el momento se desconoce cómo se filtró la información sobre los estudios que se realizó en una clínica privada. En primera instancia dieron positivo y a los pocos días negativo.

(Villa Carlos Paz) – En los ultimos días se informó sobre tres casos de falsos positivos de Covid-19 en la ciudad de Villa Carlos Paz, los análisis se realizaron en clínicas privadas hasta que el COE decidió revisar los casos y determinó que dichas personas no estaban contagiadas.

Uno de esos casos corresponde a una joven que, hasta el momento no se ha podido determinar de donde salió la información de que había contraído la enfermedad, pero ello le valió para que en el corto tiempo su familia recibiera todo tipo de agresiones y amenazas.

“Me hice el hisopado por prevención, no tuve contacto directo con una persona que sí resulto infectado, pero me lo hice sólo por prevención. Sabía que no tenía nada pero igual me lo hice y me salió positivo y después resultó ser un positivo falso”, comentó la joven de nombre Aixa.

Y agregó, “yo lo había hablado entre muy pocos familiares y pocos amigos principalmente con los que tuve contacto y se tuvieron que hacer el hisopado también y con nadie más”.

“Desde el momento en que me llamaron del centro médico donde me hice el análisis, inmediatamente se empezó a decir por todos lados. Se empezó a hablar y se comunicaron gente que ni siquiera conozco que nunca las he visto y me preguntaban que si tenia o no coronavirus«, relató.

Esta situación le valió un hostigamiento y un sin números de agresiones, “a mi mamá no la dejaron de llamar y preguntarle si era cierto, hasta estuvo a punto de cambiar su línea telefónica porque era demasiada información, demasiada presión, lo pensó pero finalmente no lo hizo. Todavía no podemos saber desde donde salió la noticia, si de gente conocida o de la misma clínica, estamos averiguando”.

Finalmente se supo que el segundo hisopado realizado a la joven dio negativo y que no se había contagiado; “me llamaba la atención porque sólo me dio positivo a mi y no así al resto de mi familia, no comprendía de donde me había infectado. Mi mamá, mi novio, amigos, compañeros dieron negativo entonces no podía entender qué estaba pasando”.

“Espero que si algún día le vuelve a pasar a otra persona adolescente como me pasó, la sociedad se porte mejor. Creo que se olvidan que hay un humano detrás del coronavirus.”