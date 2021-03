Una mujer que acudió al área de Discapacidad para obtener su pase para viajar en transporte público no pudo obtenerlo y solo recibió excusas

Quien denuncia admite que en la Subdirección de Discapacidad municipal de Villa Carlos Paz le dieron excusas para no hacerle el permiso de uso del transporte público.

(Villa Carlos Paz) – Marcela Pandolfi es una vecina de Villa Carlos Paz que padece una discapacidad visual, en la mañana de este miércoles se dirigió hasta las oficinas de la subsecretaria de discapacidad que se encuentra en calle Alvear esquina Florida para tramitar el nuevo permiso, acceder a un carnet y así poder continuar utilizando el transporte público de la ciudad.

Al cambiar la empresa que presta el servicio de transporte urbano en Carlos Paz, la mujer tiene que realizar un nuevo trámite. Este miércoles desde horas temprana, Marcela se acercó hasta la dependencia municipal y no logró la autorización correspondiente.

En dialogo con Centediario, la mujer contó la experiencia vivida. “Hoy en la mañana me dirigí a la oficina de discapacidad para poder sacar mi pase de colectivo de ‘Villa Bus’, porque tenía el de la anterior empresa y ya no me sirve. Me atendió una señorita que le fue a preguntar a una secretaria a ver si podía recibir los papeles, llevaba todo en el teléfono porque era todo muy temprano”, contó la mujer.

Y siguió, “la señorita entró a hablar con la otra mujer y le dijo que me dijera que «no hay tinta, que no se puede, que no te dejan». La mandó a mentir a la empleada que me atendió, yo escuche todo porque hablaba a los gritos”.

“Esto sucedió hoy a eso de las 9 de la mañana, realmente es una vergüenza porque son empleados y no les voy a pedir nada extraño, sino nada más que el certificado para poder transportarme en el colectivo sin abonar debido a mi discapacidad”.

Al no tener respuesta y al tener que regresar al día siguiente la mujer debió volverse en un auto de alquiler hasta su casa en barrio de Playas de Oro.