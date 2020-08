Una vecina de Carlos Paz fue víctima de una estafa y denunció que le vaciaron su cuenta bancaria

Tras hacer la denuncia al banco, la entidad le informo que no se harán cargo y que es una estafa a la damnificada específicamente.

(Villa Carlos Paz) – Una vecina de la ciudad sufrió una estafa en su cuenta bancaria, dónde tenía todo su sueldo, y se encontró sin nada. Denuncia que le vaciaron su cuenta bancaria de un día para otro y el banco no se hace cargo, con la posibilidad de no recuperar ese dinero. Sospechan que es una estafa a través de una hacker que ingresó a su computadora.

Patricio Durán, esposo de la damnificada, explicó: «El día martes cuando quisimos hacer una transferencia bancaria en la cuenta de mi esposa, nos percatamos que la cuenta estaba vacía. Vimos que el lunes se había hecho una transferencia por la suma de todo lo que había cobrado ese lunes, hacia una cuenta de Buenos Aries, a una señora».

«Hicimos el reclamo en el banco, que es el HBC, nos sugirió que hagamos la denuncia. La hicimos, informamos que no conocemos a esa persona y que nadie tuvo acceso a nuestros datos bancarios. Y este miércoles el banco nos informó que el dinero no lo íbamos a recuperar, porque nosotros habíamos sino estafados y no se trataba de una vulnerabilidad del banco», agregó.

Desilusionado, Patricio, expresó: «El único acceso que tuvimos al banco es de la misma página que siempre accedemos, por eso nos sorprende. Ahora lo único que nos queda es ir a Defensa del Consumidor y la vía judicial, pero sabemos que son tediosas y uno se termina cansando». Y destacó: «Hoy nos preocupa como pagar lo que tengo que pagar, nos encontramos sin dinero para pagar la escuela, impuestos, servicios y en el medio de una situación económica difícil. Es muy angustiante la situación y nos sentimos desamparados».

A su vez, detalló: «Trate de tener el contacto de la persona que figura como destino de la transferencia pero no pude. Según lo que me dijeron en el banco puede ser una persona indigente, con discapacidad o adulto mayor que también pudo haber sido estafado, aunque la denuncia recae sobre esa persona». Y completó: «El banco nos dijo que la transacción fue desde mis propio IP, osea alguien entró a mi computadora. Sospechamos de los programas del teletrabajo, dónde se usan programas que vulneran la seguridad de la computadora».

Por último, recomendó: «Le decimos a la gente para que no le pase lo mismo, que no brinde datos personales a nadie, aunque creemos nosotros que no lo hemos hecho, pero uno siempre piensa que esas estafas le pasan a otro. No hacer transacciones o datos importantes en el mismo artefacto donde uno trabaja y otras personas puedan tener acceso a esa computadora/teléfono celular».