Vecinos autoconvocados de Cuesta Blanca reclamaron por la falta de atención en salud

Presentaron un petitorio ante la jefa comunal, donde plantearon una serie de problemáticas, por las que piden una respuesta.

(Cuesta Blanca) – Vecinos autoconvocados de Cuesta Blanca, se reunieron frente a la Comuna para reclamar por diversos puntos, de los que no tienen respuesta desde hace un tiempo. En la oportunidad, presentaron un petitorio a la jefa comunal, con la intención de que los atienda en algún momento.

“Queremos que la jefa comunal nos atienda, que nos dé respuestas en la cara. Son varios los reclamos que tenemos para hacerle como la falta del guardaparque, la falta de atención en el Dispensario y otras irregularidades que se vienen dando desde hace tiempo”, destacó la vecina Sonia Ponce.

En materia de salud, plantearon “que faltan médicos, hay uno solo, una enfermera y a la tarde está todo cerrado, tienen que estar como mínimo hasta las 20 hs, hay muchos niños y por eso necesitamos también a un pediatra, que no existe. Si nos sucede algo, debemos ir hasta San Antonio. Además, una asistente social, que atienda de manera permanente”.

Una de las necesidades, es la vuelta del guardaparque de Cuesta Blanca, que ya no está trabajando. “La jefa comunal dijo que no tiene más contrato y no se renovó, y es indispensable el trabajo que cumple esta persona, por los incendios y cuidar nuestro medio ambiente. No sabemos qué pasa en la Comuna, todo es hermético como se da, por ejemplo el fin de semana trajeron gente de Córdoba a hacer cuarentena a un hotel y no se dijo nada a la comunidad. Esas son cosas que se deben informar a través de su página”.