Vecinos de Altos de Valle molestos por los constantes ataques de perros a personas que transitan el lugar

Por estos días la vecindad del barrio Altos del Valle se encuentra en estado de alerta por la presencia de perros en la vía pública que provocan mordeduras en especial a las personas que transitan en moto.

( Villa Carlos Paz ) – Varias personas en el barrio Altos del Valle han recibidos serias e importantes lesiones y hasta han tenido que recibir asistencia médica cuando perros que están en la vía pública los han mordido.

Es por ello que desde el centro vecinal han solicitado al área de veterinaria y zoonosis municipal una reunión para avanzar sobre este tema y buscar una solución en lo inmediato. «En su mayoría son animales que tiene dueños y en este último tiempo se han producido mordeduras y distintos accidentes. También hay perros de la calle y que al ser un barrio que está a la salida de Carlos Paz, muchos toman la decisión de abandonarlos y el vecino lo va adoptando, pero tampoco toma conciencia de todo lo que conlleva tenerlo dentro de su casa y no solo alimentarlo, también, tener los recaudo necesarios para que esto no pase», sostuvo Leonardo Triverio, presidente del centro vecinal.

Y agregó, «a nosotros como barrio nos jugaba en contra el no estar dentro del égido. No teníamos los controles de acta o de la multa. Ahora estamos dentro del égido y creo que será la primera herramienta para poder llegar a una regulación». Si bien ya se ha presentado la nota para concertar una reunión, aún no tienen respuesta: «Solicitamos una reunión con zoonosis y estamos esperando una respuesta para comenzar a parar esta problemática» .