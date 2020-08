Vecinos de barrio Villa del Río preocupados por un terreno que convirtieron en un basural

Manifiestan que desde hace varios años vienen reclamando pero desde la Municipalidad no le dan respuesta y cada vez es más la basura que la gente tira allí, con todo lo que eso trae aparejado.

(Villa Carlos Paz) – Vecinos del barrio Villa del Río están preocupados por un basural que se ha formado en un terreno y en la vereda de calle Cruz Palacios, en el distrito sur de la ciudad. Manifestaron que ya llamaron al 147, que elevaron notas, reclamaron por la página, pero lejos de encontrar una solución la basura es cada vez mayor.

«Los vecinos ya no sabemos que hacer, llamamos al 147, elevamos notas, pedimos a la gente que viene a tirar la basura que no lo haga, pero tiran igual. Primero empezaron tirando escombros, las montañas de escombros se llenaron de yuyos, empezaron a aparecer ratas, víboras. Luego empezaron a tirar botellas, tarros de pintura, tiran de todo, hasta asientos de autos, perros muertos. Algunos también hacen tipo feria americana, tiran ropa para que otros la vengan a buscar», contó a Centediario una de las vecinos damnificadas.

Y continuó: «Este es un terreno que está lleno de yuyos, sus dueños nunca lo hacen limpiar. Al frente de ese terrreno está el famoso algarrobo abuelo y siempre decimos, los ecologistas se preocupan tanto por el árbol y todo esto, desde la Cárcano, por Tito Farías, hasta Cruz Palacios es un desastre como tiran basura».









Manifiestan además, que ellos hacen el reclamo para que limpien, pero que la gente que lo hace tiene que ser un poco más considerada y en lugar de dejar esa basura allí, pueden ponerla en una bolsa y sacarla en el canasto de su casa. «Sobre la calle Cruz Palacios ya decretaron que es un basural y no hay manera de parar esto», contaron preocupados.

En ese sentido, una de las vecinas entiende que la única manera de parar esto del basural es que la municipalidad lo limpie, entonces la gente cuando lo vea limpio va a dejar de tirar. «Hay ratas, entran a las casas, hay olor, en el verano las moscas son insoportables, pagamos impuestos como todos, pero cada vez más viviendo en medio de un basural», reclaman.





Los vecinos hace entre dos y tres años que vienen reclamando por diferentes medios a la municipalidad, pero les dicen que le corresponde limpiarlo al dueño del terreno, pero, según cuentan, jamás lo limpió. «El otro día pasaron cortando el césped y les dije que limpien, pero me dijeron que a la Municipalidad les corresponde la vereda, ahora cuando llamo pidiendo que limpien la vereda, me dicen que le corresponde al dueño del terreno. Es una desidia porque no les importa la periferia, eso es lo que pasa», expresó una de las vecinas.