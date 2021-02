Vecinos de Cuesta Blanca reclaman que la comuna no recolecta la basura desde hace dos semanas

Manifiestan que las calles de algunos sectores de la comuna parecen basurales y que ciertos vecinos guardan la basura en su casa, para evitar que los perros rompan las bolsas.

(Cuesta Blanca) – Vecinos de Cuesta Blanca reclaman falta de recolección de residuos desde hace dos semanas. Sostienen que ocurre en la mayoría de los barrios y tras presentar el reclamo a la comuna manifiestan que tienen un camión roto, pero que estaban trabajando con un tractor que al parecer no llega a todas las viviendas. Algunos vecinos decidieron guardar la basura en sus casas para evitar que los perros rompan las bolsas en las veredas.

En comunicación con Centediario, una vecina de un barrio próximo al Diquesito, expresó: «Hace dos semana no se recoge la basura y para plena época de turismo es una barbaridad, porque en una sola semana ya se junta mucha basura. Lo lógico es que la recolección de basura sea tres veces por semana, y ya cumpliendo dos semanas es un basural». Y recordó: «Es algo que también ocurría el año pasado, no se hace una recolección regular».

A su vez, comentó: «Nos hemos enterados que han estado recolectando en algunas zonas y en otras no. Tras hacer los reclamos nos enteramos que hay un camión roto pero que siguen trabajando con un tractor; sin embargo en todo mi barrio nunca pasaron en las ultimas dos semanas». Y agregó: «Una vecina me comentó que decidieron llevar su basura al cesto comunal, pero no es lo que corresponde».