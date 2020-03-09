Vecinos de la zona Oeste podrán inscribirse en los talleres de oficios de La Fábrica

Son varios los cursos que se dictan y habrá tiempo de hacerlo hasta el viernes 13

(Villa Carlos Paz) - El próximo miércoles 11 de marzo a partir de las 9.30 hs, en el IPEM 316, se abrirá la posibilidad de inscribirse para los diferentes cursos de oficio que se dictarán en La Fábrica Punto Joven, ubicada en Brasil y Uspallata.

«Nos acercamos para que se puedan inscribir los vecinos del sector, facilitarles esta posibilidad y no tener que trasladarse y de esa manera puedan hacerlo», señaló el coordinador de La Fábrica Marcelo Solis.

Algunos de los cursos que se dictan son «Secretariado Jurídico y Contable, Soldadura, Instalador de Termos Solares, Diseño Gráfico, de Indumentaria, Marketing Digital y Programación Web. Van dirigido a jóvenes mayores de 16 años hasta 30 y tenemos un cupo para adultos».

La idea de acercarse «fue porque muchos jóvenes tenían problemas para acercarse en los horarios dispuestos y por ese motivo decidimos trasladarnos», concluyó.