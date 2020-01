Vecinos de Villa Suiza preocupados por los robos en el barrio reclaman luminarias nuevas

Nuevamente la inseguridad se hace presente en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el barrio Villa Suiza se han cometido 24 robos en lo que va de enero y es por ellos que un grupo de vecinos están por demás molestos y preocupados por los hechos delictivos que se están registrando en la zona y solicitan una inmediata solución.

(Villa Carlos Paz) – En este mes de enero en barrio Villa Suiza se han concretado 24 robos en menos de 15 días. La modalidad de los cacos es romper los vidrios de los vehículos estacionados y llevarse todo lo que encuentren a su alrededor.

Los vecinos cansados por esta situación están reclamando por una rápida respuesta de parte de la policía y a través del centro vecinal al municipio de la ciudad.

“Lo que estamos reclamando concretamente con la gente del centro vecinal de barrio el Cu Cú es por luminarias nuevas, hace dos años que estamos reclamando y no tenemos respuestas”, comentó Cesar , vecino del lugar..

Y agregó que, “el año pasado hubo robo de casas, este año no, pero sí de autos hasta el momento llevamos 24 robos en 15 días es una cifra importante. La problemática principal está en el robo, casi un 90% son turistas, le robaron a la gente de Morteros le desvalijaron dos camionetas , a gente de venado Tuerto también le pasó lo mismo y fue lo que terminó por colmar la paciencia de los vecinos y eso hizo que la gente de la policía se reuniera con nosotros en la casa de un vecino en donde estuvo el oficial Ariel Mir de Policía Comunitaria y los jefes del CAP, Silvio Diaz, nos comentaron que ellos van a reforzar con más custodias, más rondas pero el problema se fundamenta en que necesitamos más luz en las cuadras del barrio”.

Los vecinos aducen que los hechos se producen por no tener una buena iluminación en la vía pública y ellos se harían cargo de comprarlas para que el municipio las cambien. ”Queremos que el municipio nos ayude, ya que lo pedimos hace más de un año, porque no solamente tenemos problemas nosotros en el barrio, en temporada los turistas pasan un mal día y es una pena que pase esto porque la ciudad está hermosa y con poquito podemos mejorarlo. Nosotros no tenemos problemas en comprar los paneles de luces LED. Ya lo hablamos con los vecinos y estamos dispuestos a comprar las luces para quesean colocadas”, enfatizó el vecino.