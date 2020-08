Vicky Woodward, protagonista de un capítulo de la serie deportiva «Valores», de Mundo D

La sección deportiva de La Voz del Interior realizó una serie de capítulos con protagonistas del deporte, el tercer episodio estrenado este sábado, muestra la carrera de la atleta carlospacense en 12 minutos.

Vicky Woodward

(Villa Carlos Paz) – María Victoria Woodward, la mujer más veloz de la historia del deporte argentino, dueña del récord argentino en 100 metros llanos y participante de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en 2019, disfruta de su nueva vida transitando su primer embarazo, pero hace unos meses grabó un documental que la convirtió en la protagonista de un capítulo, entre los más prestigioso medios deportivos, estrenado este sábado.

En la narración que hace la atleta indica: “El deporte es lo que me gusta hacer, amo esta actividad diaria y quiero dejar algo en la historia del atletismo argentino. Mi primera experiencia fue en los intercolegiales desarrollados en el año 2005. Claudio (Rodríguez) era el organizador del torneo, hasta entonces hacia gimnasia, y cuando él me invitó a entrenar me cayó como anillo al dedo. Comencé en una pista de tierra que luego asfaltaron para convertirla en el Parque de Asistencia del Rally Mundial y dejé de entrenar allí porque no se puede correr en esa superficie. Entrenaba donde podíamos, corríamos en cualquier lugar y eso me daba bronca, porque la pista de tierra, si bien no era sintética, nos servía por las medidas y se asemejaba lo que usamos en competencias. Luego comenzamos a ir a la vieja pista del Kempes, también usábamos la cancha de rugby o en Cuesta Blanca, en cancha de fútbol. Siempre carecimos de apoyo y eso en comparación a atletas de otros países resultaba una desventaja. Dejé dos veces mi carrera deportiva por falta de apoyo, me desmotivé muchas veces porque necesito competir en el exterior. Cuando volví a la actividad, lo hice porque estaba tan cerca del récord argentino, me propuse volver a disfrutar y enfocarme en correr y nada más”

En el documental se puede ver fragmentos de sus competencias más importantes, hablan familiares y entre ellos, Claudio Rodríguez, su mentor, que indica sobre la vez que la descubrió: “ En un intercolegial, cuando los profes de la Dirección de Eventos Deportivos me traían los resultados de las series de 80 metros les insistía que se fijen bien y estén atentos porque algo no estaba bien, en la final fui a cronometrar yo mismo y efectivamente pasó una cosita chiquita, blanquita, como 15 metros más adelantes del resto, ella era Vicky Woodward”