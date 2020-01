Victor Laplace disfruta su verano en Carlos Paz

El actor hace temporada con la obra «Rotos de Amor» en el Teatro del Sol junto a Osvaldo Laport, Hugo Arana y Pepe Soriano. Pero además de trabajar disfruta de su estadía en las sierras.

(Villa Carlos Paz) – En esta temporada, la ciudad recibió grandes actores argentinos, entre ellos Victor Laplace, que integra la obra «Rotos de Amor» en el Teatro del Sol. Junto a sus compañeros Osvaldo Laport, Hugo Arana y Pepe Soriano realizan una obra que divierte y hace reflexionar al público de martes a domingos a las 22 horas.

Pero además de trabajar, Victor aprovecha para disfrutar de la villa serrana. «Disfruto mucho de Carlos Paz, no he venido tanto y se nota que le tome la mano», expresó. Y detalló: «Divido mi vida entre la actividad física por la mañana hasta las 2 de la tarde, después descanso y a la tarde mi tarea intelectual con mis guiones, los libros que estoy escribiendo».

A su vez, declaró: «Tengo proyecto teatrales y cinematográficos, algunos tendré que decir que no porque me parece que tenemos larga vida con Rotos de Amor». Vale destacar que si bien la obra ya paso por la ciudad, Laplace no la integraba, «me fui a hacer una película a Colombia de la vida de Facundo Cabral«, comentó.

Respecto a la obra, señaló: «La gente la pasa muy bien en la obra, la recibe con mucha calidez. Se ríe mucho pero también le pasa que se pone a reflexionar, la mujer se mira con su marido identificándose; hay como una transmisión de ida y vuelta muy fuerte«.

«Disfruto mucho del teatro, es tan noble y maravilloso, uno tiene que estar entregado al público y el público por su inocencia se entrega a nosotros y eso genera un pacto que nadie puede romper», opinó.

En el final de la obra, los actores resaltan sus edades, «se nos ocurrió decir nuestras edades al final de la obra comparándonos con los Rolling Stones, pero ellos tienen la virtud que se pueden cambiar la sangre porqué tienen mucha plata. Pero es un chiste que hicimos«, explicó.